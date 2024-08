Forrige uke hadde S&P 500 både den verste og den beste dagen siden høsten 2022. Flere Wall Street-tradere og økonomer har delt refleksjoner, samt hva man bør forvente framover.

Vishwanath Tirupattur, global leder for kvantitativ research hos Morgan Stanley, påpeker at risikofylte markeder har reversert noen av tapene, men at markedet vil forbli nervøst inntil nye data bekrefter eller avkrefter soft-landing/hard-landing-scenarioene.

Datapunkter, spesielt knyttet til arbeidsmarkedet, «vil bli gransket nøye,» skrev Tirupattur.

–En av de mer kaotiske ukene

Louis Miller, trader hos Goldman Sachs, mener AI-bølgen preges av usikkerhet rundt geopolitikk, det amerikanske valget, økonomien og markedsstrukturen. «Vi kan med trygghet si at i dag er annerledes enn i går og/eller den siste tiden, og momentumfaktoren viser det egentlig ikke ennå,» skrev han i et notat fra helgen. Han peker også på at posisjoneringen før forrige uke var ekstremt short på volatilitet.

Peter Callahan, trader hos Goldman, beskrev forrige uke som «en av de mer kaotiske ukene vi har sett på en stund».

Han fremhever global posisjonsavvikling i USD/JPY, VIX og CTA [trendfølgende fond], negative overskrifter som forsinkelser fra Nvidia, Google-dommen og Buffett som solgte halvparten av sin Apple-posisjon, samt store svingninger i presidentvalget via bookmakere.

Matthew Kaplan i Goldmans Prime-desk beskrev det som «en av de travleste sommerukene de siste 5 årene, da amerikanske markeder gjennomgikk en 4,4 prosent topp-til-bunn intra-ukes bevegelse etter mandagens nedgang».

Videre skriver han at kapitalforvaltere og kvantefond flyktet til pengemarkedsfond, hvor posisjoneringen nå er på all-time high. Det var også stor aktivitet innen sektorene helse og informasjonsteknologi etter at volatiliteten avtok og markedet normaliserte seg utover i uken.