– Finanstilsynets sjef har offshore-kontoer

Hindenburg Research, et forskningsfond som shorter aksjer og deler markedsdrivende informasjon, har de siste 18 månedene «angrepet» det indiske Adani-konglomeratet.

Den 24. januar 2023 anklaget Hindenburg Adani Group for svindel og regnskapsmessige uregelmessigheter, samt at Indias markedsregulator/Finanstilsyn, Sebi, hadde interessekonflikter som hindret etterforskningen av Adani.

Fra 20. januar til 24. februar stupte aksjen nesten 62 prosent, men har siden hentet inn store deler av tapet og er nå ned 9,5 prosent fra midten av januar 2023.

Offshore-kontoer i miksen

På lørdag anklaget Hindenburg Sebi for alvorlige brudd. Fondet hevder at Madhabi Puri Buch — styreleder for Sebi — og hennes mann, Dhaval Buch, hadde investert i offshore-enheter som angivelig var en del av en fondsstruktur der Vinod Adani — broren til milliardæren Gautam Adani — også hadde investeringer. Buch avviste anklagene om feilaktig opptreden, ifølge Bloomberg.

Investeringene skal være fra 2015, to år før Buch startet i Sebi, ifølge Hindenburg.

Høyesterett har beordret en gransking av Sebi for mulig brudd og mistenkelig handelsaktivitet, mens Sebi ennå ikke offisielt har startet en etterforskning av Adani Group, ifølge Bloomberg.

«Det har vært mye snakk og diskusjon i løpet av helgen, men jeg tror ikke at dette vil ha stor innvirkning gitt at dette er en pågående sak, og at overraskelsesmomentet er relativt dempet,» sa Arun Chulani, medgrunnlegger av First Water Capital.

9 av 10 aksjer i konglomeratet falt tirsdag, mens flaggskipaksjen Adani Enterprises falt 2,3 prosent.