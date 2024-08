Strømmetjenesten til Disney øker prisene – «har fortjent det»

Det melder Nettavisen , som skriver at prisen på årsabonnement øker fra 890 til 1190 kroner. Det betyr en prisøkning på 34 prosent og en dobling siden lanseringen i 2020.

Årsaken er ifølge Disney+ «slik at vi kan fortsette å gi deg splitter nye Originals, de siste storfilmene og de mest populære, bingeverdige seriene».

– Vi føler at vi har gjort oss fortjent til den prisen i markedet. Produktforbedringer burde også redusere frafall og sørge for at kundene våre forblir hos oss, sa finansdirektør Hugh Johnson da Disney la fram sitt kvartalsresultat i forrige uke, ifølge Ars Technica.

Disney-sjef Bob Iger frykter ikke protester fra kundene, sa han ved samme anledning.

– Vi er ikke bekymret. Målet er å øke engasjementet på plattformen. Hva jeg mener med det er åpenbart å tilby en større variasjon i innhold.

Økningen i abonnementsprisene ble kjent samtidig som det var klart at strømmetjenesten til Disney for første gang viste lønnsomhet.

Disney-sjef Iger varslet også at strømmetjenesten i september for alvor vil slå ned på passorddelingen utenfor husholdningen, en praksis som begynte tidligere i år.

(NTB)