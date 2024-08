Konsernsjef Johan Martin Ugland i J.B. Ugland Holding solgte seg i 2022/23 helt ut av shipping.

Gjennom J. M. Ugland & Co. og flere datterselskaper kontrollerte Johan Benad Ugland-familien fem heleide og ett deleid bilskip.

Salget ga en samlet gevinst på 115 millioner kroner, hvorav omtrent 65 millioner kroner inngår i resultatet før skatt for i fjor.

«Beslutningen om å selge kom som et resultat av den positive utviklingen i verdien av flåten i løpet av 2022. Samtidig ble alderen på skipene og de fremtidige miljøkravene for skip som opererer i Europa tatt i betraktning», sa Johan Martin Ugland om bakgrunnen for avgjørelsen i juli i fjor.

Og fortsatte:

«Shipping handler om timing, og for oss er tiden inne for å avvente».

EIENDOM VIKTIGST: Konsernsjef Johan Martin Ugland har klart størst verdier i eiendom. Foto: J.B. Ugland Holding

Svakere i eiendom

Resultatmessig var det i fjor nedgang i Uglands hovedvirksomhet, eiendom. Det forklares med henvisning til utfordrende tider i bransjen med høyere bygge- og finanskostnader og fallende etterspørsel etter nybygg. Dessuten ble det i 2023 foretatt mindre nedskrivninger på enkelte prosjekter og investeringer.

Samtidig påpekes det at aktiviteten i datterkonsernet J.B. Ugland Eiendom, der satsingsområdene er utvikling, entreprenørvirksomhet og forvaltning, fortsatt er bra med mange gode prosjekter i porteføljen.

De tre første byggetrinnene på tilsammen 300 leiligheter i Kanalbyen i Kristiansand er ferdigstilt er solgt. Dessuten er 94 av de 106 leilighetene i fjerde byggetrinn som skal stå ferdig i 2025 også solgt.

I tillegg jobber Ugland med flere andre bygge- og utviklingsprosjekter både på nærings- og boligsiden på Sørlandet og i Oslo og Drammen.

Norwegian blant leietagerne

Sammen med to andre investorer fra Grimstad kjøpte Ugland i fjor 48 prosent av eiendomsselskapet Office Fornebu, som har flyselskapet Norwegian som leietager.



I tillegg har Ugland kjøpt seg inn i selskapet Lagerseksjoner med en tredjedel. Virksomheten her består i bygging og salg av lagerbygg over hele Norge både til privat- og bedriftsmarkedet.