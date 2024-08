Etter å ha vært stengt mandag, stiger Tokyo-børsen tirsdag markant på oppgang i tech-sektoren.

Nikkei styrkes nå 2,49 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,89 prosent. Blant enkeltaksjer er Rakuten Group opp 9,70 prosent, mens Trend Micro klatrer 7,19 prosent.

Mandag i forrige uke ble den verste børsdagen i Tokyo siden 1987, da Nikkei raste 12,4 prosent. Tech-sektoren var da blant dem som fikk merke det mest.

Ifølge CNBC planlegger det japanske parlamentet å holde et ekstraordinært møte i neste uke, for å diskutere Bank of Japans beslutning om å heve renten i slutten av juli.

Ferske nøkkeltall viser tirsdag at de japanske produsentprisene steg 3 prosent i juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Prisene stiger dermed raskere enn måneden før, da oppgangen var på 2,9 prosent.

Blandet

Ellers i Asia faller Shanghai Composite i Kina 0,07 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,10 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,10 prosent.

I India er Nifty 50 ned 0,06 prosent, Taiex i Taiwan faller 0,17 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,11 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,85 prosent.