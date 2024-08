Kina-børsen ned 44 prosent

CSI 300-indeksen på Shanghai-børsen, som består av 300 A-aksjer, har falt 44 prosent fra all-time high intradag på 5.930,91 den 18. februar 2021. Den 5. februar i år var den på det meste ned 47,5 prosent fra toppen, til 3.111,52.

Etter det hentet den seg inn, og 20. mai var den opp 19 prosent fra bunnen. Til tross for en liten oppgang på 0,3 prosent til 3.334,39 tirsdag, har indeksen falt 10 prosent igjen på knappe tre måneder.

CSI 300: Mens det har vært oppgang på børsene i Vesten, har Shanghai-børsen falt kraftig. Chart: Tradingview / Finansavisen

Fallet fra toppen kom etter at indeksen i løpet av 2021 utviklet en stor og litt kompleks hode-skulder-formasjon, med halslinje på 4.850-nivået. Da den ble brutt åpnet det for et fall til 3.892. Det ble nådd i slutten av april 2022.

Lang fallende hovedtrend

CSI 300-indeksen har utviklet en lang, fallende hovedtrend. Selv om indeksen har falt litt saktere siden midten av januar i fjor, peker trendene fremdeles videre ned.

To positive undertoner i RSI-chartet er brutt og to fallende trendlinjer i toppen dominerer. Det kan bety at eventuelle støt opp kan bli forbigående. Det er imidlertid fremdeles en svakt positiv undertone i RSI-chartet. Så lenge den fortsetter kan det også bety at dykk ned kan bli forbigående, og på et eller annet tidspunkt bidra til å snu tendensen.

CSI 300: Alle trender i hovedchartet peker i øyeblikket videre ned. Chart: Tradingview / Finansavisen

For å åpne opp for brudd på de fallende trendene i hovedchartet, må trolig de fallende trendlinjene i RSI-chartet også brytes.

Opp eller ned?

RSI vaker nå imidlertid langt under 50-nivået. Så lenge det fortsetter signaliseres det avtagende stigningstakt. For å snu denne tendensen må RSI fortsette å sette stigende bunner og bryte 50-nivået. Et brudd opp vil signalisere økende stigningstakt. Det kan i så fall også støtte oppgang mot den tekniske motstanden på 3,400-nivået, og kanskje 3.445-nivået og toppen i den fallende trenden i hovedchartet.

Faller indeksen gjennom den tekniske støtten på 3.300-nivået kan det åpne for testing av 3.275-nivået. I så fall kan bunnlinjen i den fallende sekundærtrenden også bli brutt, noe som kan åpne for fall mot den tekniske støtten på 3.215-nivået, og kanskje årets laveste fra februar.

Det kan heller ikke utelukkes at bunnen i den fallende hovedtrenden skal testes igjen. I så fall vil det være teknisk støtte på 2.965-nivået og rundt bunnen fra 3. januar 2019. På det nivået vil i så fall indeksen være ned nøyaktig 50 prosent fra all-time high.

