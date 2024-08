Rekordlav igangsetting av nye boliger

Salget av nye boliger steg 30 prosent i juni sammenlignet med samme måned i fjor, mens tallet for første halvår viser en vekst på 12 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2023, melder Boligprodusentenes Forening.

Igangsettingen er imidlertid rekordlav.

– Første halvår 2024 er igangsettingen det laveste vi har målt. Salget flatet ut våren 2024 og viser nå forsiktig oppgang. For første gang på to og et halvt år er salget høyere enn igangsettingen de siste tolv måneder, men nivået er fortsatt bare halvparten av boligbehovet, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, i en kommentar.

– Den lave byggeaktiviteten vil ramme alle som trenger bolig fremover. Boligprodusentene har beregnet at det de neste fire årene vil bli ferdigstilt 40.000 færre boliger enn behovet, påpeker han.

Fall

I løpet av første halvår ble det igangsatt 6.028 nye boliger, noe som er en nedgang på 2 prosent fra samme periode året før.

For eneboliger er nedgangen på hele 33 prosent. Igangsettingen av småhus har derimot steget 18 prosent, mens den for leiligheter er opp 11 prosent.

Boligprodusentene-sjefen mener at regjeringen så langt har gjort svært lite for å sikre tilstrekkelig boligforsyning.

– Boligprodusentene ber om raske tiltak som bidrar til å øke boligbyggingen. Boligprodusentene viser til at utlånsforskriften skal vurderes i høst, og ber om at gjøres endringer som legger til rette for økt boligbygging. Husbanken er også viktig i krisetider og må tilføres tilstrekkelige midler for lån til boligkvalitet, påpeker han.