Historien viser at aksjemarkedet kan gå noen tøffe måneder i møte

Wall Streets såkalte fryktmåler, VIX-indeksen, steg til 65,73 under det globale børsfallet i begynnelsen av forrige uke. Det var det høyeste nivået for fryktindeksen siden Covid-19-pandemien, da den steg til 85,47, samtidig som det var det nest høyeste nivået siden toppen på 89,53 ble nådd i slutten av 2008.

«Siden VIX-indeksen ble etablert har den kun vært høyere i to perioder, og det var under finanskrisen og da Covid inntraff. Målingene går tilbake til tidlig 1990-tallet, så dette er ganske sjokkerende», sa Paul Harper, strateg i DNB Markets, til Finansavisen for en uke siden.

Forventer noen tøffe måneder

Dersom historien om tidligere volatilitetsutbrudd gjentar seg, mener Bank of America Securities at S&P 500 kan gå noen tøffe måneder i møte. Ifølge CNBC skriver strategene i en oppdatering at S&P 500 ofte er på et lavere nivå to måneder etter at Cboe Volatility Index – VIX-indeksen – stiger til nivåer over 45.

Åtte uker etter et slikt volatilitetsutbrudd er det kun i 40 prosent av tilfellene at S&P 500-indeksen er på et høyere nivå, samtidig som tall fra Bank of America viser at median-nedgangen er på 0,72 prosent.

«Disse avkastningene for S&P 500 tyder på at det trengs tid for at det amerikanske aksjemarkedet skal stabilisere seg etter en kraftig VIX-oppgang. Det peker også på en middelmådig til svakere avkastning før presidentvalget, noe som samsvarer med det som er vanlig i et valgår», skriver Stephen Suttmeier, teknisk strateg i Bank of America Securities, i et notat, ifølge CNBC.

VIX-en har falt tilbake

VIX-indeksen har nå falt til litt under 20, noe strategene beskriver som mer normale verdier. Verdier over 20 beskrives som bearish, og indikerer høyere nivåer av frykt og usikkerhet i markedet.

Samtidig er det verdt å merke seg at omtrent tre måneder etter et VIX-utbrudd er den brede markedsindeksen høyere i 80 prosent av tilfellene, mens median-oppgangen er på 5,17 prosent, ifølge Bank of America Securities.