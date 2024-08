189 forvaltere under uroen: Resesjon trumfer geopolitikk

Bank of Americas «fund manager survey», som denne gangen inkluderer 189 forvaltere/investorer med totalt 508 milliarder dollar under forvaltning, ble publisert tirsdag. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2.-8. august, og omfatter dermed «børsuroen».

Undersøkelsen viser at investorer nå anser en resesjon i USA som en større risiko enn geopolitikk, noe som er en endring fra tidligere undersøkelser.

Likevel mener 76 prosent av respondentene at en myk landing er det mest sannsynlige utfallet.

– Fed må være mer aggressive

«Investorene mener nå at Fed må kutte renten mer aggressivt for å garantere at det ikke blir en resesjon,» skriver Michael Hartnett i notatet. I undersøkelsen kommer det frem at 55 prosent av respondentene mener at Fed er for restriktiv. For øvrig meldte Hartnett nylig at burde selge det første rentekuttet.

Vekstutsiktene på global basis falt til et åtte måneders lavpunkt, med 47 prosent av respondentene som forventer en svakere global økonomi innen 12 måneder.

Eksponering

Eksponeringen mot teknologiaksjer falt til netto 11 prosent overvekt, det største månedlige fallet siden september 2022. Likevel var long-posisjoner i «Magnificent Seven» fortsatt de mest populære handlene i perioden. Store vekstaksjer, som mag7 bidrar betydelig til, anses av 36 prosent av forvalterne som et godt veddemål, men det er en nedgang fra 47 prosent i juli.

Eksponeringen mot obligasjoner økte til netto 8 prosent overvekt fra 9 prosent undervekt i juli, den høyeste allokeringen siden desember.

Eksponeringen mot japanske aksjer opplevde sitt største fall siden april 2016.