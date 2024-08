Bull storbank mener markedet overdriver resesjonsfrykten

UBS er positiv til amerikanske aksjer og argumenterer for at resesjonsfrykten i USA er overdrevet. Bankens base-case er at S&P 500 vil ende på 5.900 poeng ved årsslutt og fortsette til 6.200 innen midten av 2025. Mandag stengte indeksen på 5.344 poeng, som impliserer oppside på 16 prosent i løpet av et år.

Strategene merker seg at markedet var nervøst i forrige uke, men påpeker at tapene ble hentet inn igjen senere i uken. Utsiktene for den amerikanske økonomien forblir optimistiske, heter det. Husholdningsfinanser blir trukket frem som en viktig buffer mot resesjonsrisiko.

Fra Bank of Americas undersøkelse deles denne oppfatningen i noen grad; «Investorene mener at Fed må kutte renten mer aggressivt for å garantere ingen resesjon», og 76 prosent av 189 forvaltere/investorer tror på en myk landing.

Les også 189 forvaltere under uroen: Resesjon trumfer geopolitikk Den ferske undersøkelsen fra Bank of America, delvis gjennomført under børsuroen, viser at 76 prosent fortsatt tror på en myk landing.

«Vi forventer at Federal Reserve vil kutte renten med 100 basispunkter i løpet av resten av året, dobbelt så mye som vår tidligere prognose, da de søker å beskytte arbeidsmarkedet. Imidlertid ser resesjonsrisikoene ut til å være overdrevet, etter vår mening, gitt at husholdningsfinansene forblir solide,» skrev UBS.

Korreksjonen gjorde verdsettelsene i enkelte sektorer attraktive. Teknologiaksjer blir trukket frem, hvor 12-måneders fremtidig inntjeningsmultippel falt fra 32 ganger til 27,4 ganger.