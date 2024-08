Den aggressive innløsningen av yen-finansierte såkalte «carry trades» rystet markedene i forrige uke. Nå advarer strateger overfor CNBC at innløsningen langt fra er over.

«Carry trades» er handler som går ut på at investorer låner i en valuta med lave renter, som japanske yen, og reinvesterer pengene i aktiva med høyere avkastning andre steder. Strategien har vært svært populær de siste årene fordi forventningen har vært at yenen ville holde seg billig og at japanske renter ville forbli lave.

Men sommerens renteøkninger fra Bank of Japan har styrket yenen og endret bildet.

– Jeg vil si imot dem som antyder at innløsningen i stor grad er unnagjort. Vi har ikke et reelt datagrunnlag for å prise «carry trades», og jeg tror fortsatt mye kan avvikles – særlig om du ser på hvor undervurdert yenen er. Det kommer til å endre verdsettelsene over de neste 1-2 årene. Det vil få ringvirkninger, sa global sjefstrateg Richard Kelly i TD Securities til kanalen mandag.

Må innfri 4.000 milliarder dollar?

Han får støtte av blant andre analytikerne i Barclays.

«Investorene vil sannsynligvis forbli nervøse i ukene som kommer, likviditeten ventes å holde seg tynn og det vil bli tatt lite risiko. Vi forventer stadig høy volatilitet, noe som vil fortsette å ramme «carry trades» i fremvoksende markeder», skrev de ifølge CNBC i et analysenotat publisert søndag.

«Vi vil ikke anbefale å overse denne rentebevegelsen i fremvoksende markeder helt ennå, og ser selektive muligheter gitt usikkerheten rundt amerikansk økonomi», het det videre.

Det nøyaktige omfanget av yen-finansierte «carry trades» er vanskelig å vurdere, og estimatene spriker. Reuters viste nylig til analytikere som har basert seg på Japans utenlandsinvesteringer, og anslo så mye som 4.000 milliarder dollar.

TS Lombard hevdet dog i et analysenotat i forrige uke at investorer kan behøve opptil 1.100 milliarder dollar for å innfri «carry trade»-relatert yen-lånefinansiering.

– Ingen skal få herse med yenen

Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes tror heller ikke at «carry trade»-bølgen er over.

– Yen-styrkelsen er bare startsignalet for store bevegelser i både valuta- og aksjemarkedet. Volatilitet er et kjennetegn for enten topper eller bunner i markedet, og så må en bestemme seg for om dette en topp eller en bunn, sa han på Børsmorgen mandag.

– Når USA begynner å kutte renten, vil dollaren svekke seg og yenen styrke seg ytterligere. På lang sikt skal yenen helt sikkert til både 200 og 300, men først kan den gå til 120 eller 130 – og da får du nye innløsninger og ny uro i markedet. Investorer må kjøpe tilbake yen og dekke seg inn fordi det er for mye som har blitt lånt opportunt i yen, fortsatte Molnes.

Mens amerikanerne ifølge kommentatoren ikke bryr seg om valutaen sin og «kjører den opp og ned», er japanerne opptatt av at ingen skal komme og herse med valutaen deres.

– Japanere sparer mye selv, og har fleksibilitet til å gjøre slike ting på kort sikt, påpekte Molnes.