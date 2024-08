Etter et akkumulert underskudd på 2,2 milliarder kroner de to foregående årene, i 2021 og 2022, leverte Trond Mohns selskap Meteva i fjor et resultat på 877 millioner kroner.

Selv sier Mohn at han ikke lenger bryr seg om inntektssiden i Meteva. Men han er opptatt av at han skal fortsette å gi gaver.

Og der er det snakk on store beløp:

– Jeg tror vi nærmer oss 5 miliarder, sier han til Finansavisen.

Tredobling

Mohn er kjent for å gi store gaver til gode formål, og i fjor var ikke noe unntak. Ifølge årsregnskapet ga han bort 415,4 millioner kroner, nesten en tredobling sammenlignet med fasit for gaveoverføringene i 2022.

I 2019 var summen av gaver 812 millioner kroner, mens overskuddet det året begrenset seg til 247 millioner kroner. De største summene er gått til breddeidrett og medisinsk utstyr.

«Jeg er mer opptatt av å gi enn å tjene penger. Men så må man tjene litt penger for å ha muligheten til å gi», sa Trond Mohn til Finansavisen for fire år siden.

I årsberetningen for i fjor beskriver Mohn den finansielle stillingen i Meteva som god.



Han viser til at selskapet på konsernbasis har en bokført egenkapital på 3.183 millioner kroner, opp fra 2.272 millioner kroner ved utgangen av 2022. Det gir en egenkapitalandel på over 80 prosent.

Solgte for 13 mrd.

Etter at familien Mohn solgte seg ut av industribedriften Frank Mohn for 13 milliarder kroner i 2014, ble formuen delt mellom Trond, søsteren Marit og sønnen Frederik.

Ifølge Kapital hadde Trond Mohn i fjor høst en nettoformue på 6 milliarder kroner, ned fra 8,7 milliarder året før. Majoriteten av disse verdiene er forvaltet i Meteva-konsernet, mens noe forvaltes av døtrene.