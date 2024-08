Endte i kraftig minus

Underskudd i ett datterselskap, og nedskrivninger i et annet på grunn av verdifall i aksjer, tydet på at investor Øystein Stray Spetalen møtte på sjelden motgang med investeringene i fjor. Det samlede bildet er nå klart i årsrapporten til toppselskapet Ferncliff Holding.

Spetalen gjorde opp fjoråret med et underskudd på 91,8 millioner kroner, ned fra et overskudd på 135,2 millioner året før.

Resultatet fra aksjetradingen endte på 26,8 millioner kroner, etter et tap på rett over 7 millioner kroner i 2022. Markedsbaserte aksjer er oppført til 39,3 millioner kroner, men ifølge aksjonærlister sitter Øystein Stray Spetalen med en portefølje av børsnoterte selskaper til en verdi av 770 millioner kroner, med sine egne investeringsselskaper S.D. Standard og Saga Pure som største poster. Andre posisjoner er lakseselskapene Lerøy og Mowi for til sammen 90 millioner kroner.

Av andre investeringer står det oppført kortsiktige obligasjoner for 107,3 millioner kroner, slik at de samlede investeringene ender på 146,6 millioner kroner.

Ferncliff Holding (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 108,6 157,9 Driftsresultat –64,4 51,9 Resultat før skatt –85,2 172,0 Årsresultat –91,8

135,2

Økte bankinnskuddene

I fjor sommer viste årsrapporten for 2022 at bankinnskuddene i Ferncliff-konsernet var redusert til drøyt 540 millioner kroner, ned fra 1,35 milliarder kroner året før. Med andre ord hadde Spetalen tatt ut rett over 800 millioner kroner fra banken i løpet av året.

Nå viser 2023-tallene at posten for bankinnskuddene er på 716 millioner kroner. Dermed økte han kontantbeholdningen med 172 millioner kroner i løpet av fjoråret.

Endringen skyldtes delvis positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter med 309 millioner kroner, men negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter med 127 millioner kroner motveiet dette, ifølge årsberetningen.

Spetalen gikk inn i fjoråret med en totalbalanse på 3,56 milliarder kroner. Denne falt gjennom året til 3,44 milliarder kroner ved årsslutt. Summen av gjelden er på 722 millioner kroner.

Under avsnittet «Risikoforhold» i årsberetningen fremgår det at rundt 30 prosent av rentebærende gjeld var i amerikanske dollar ved utgangen av 2023, mens øvrig rentebærende gjeld og kostnader er i norske kroner. Dette karakteriseres som en «moderat eksponering av valuta og renterisiko».