Statsministeravgang og overraskende rentekutt preger Asia-børsene

Stemningen er blandet på børsene i Asia onsdag morgen.

I Japan har kunngjorde statsminister Fumio Kishida i natt at han vil gå av i september. Han uttalte da at han ikke vil stille til gjenvalg som leder av det liberale demokratiske partiet (DLP), men lovet ifølge CNBC sin støtte til partiets nye leder.

Nikkei er nå opp 0,08 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,73 prosent.

Ellers i Asia faller Shanghai Composite i Kina 0,35 prosent, og Hang Seng i Hongkong er ned 0,36 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,66 prosent. Ferske nøkkeltall viser at den sesongjusterte arbeidsledigheten i landet falt fra 2,8 til 2,5 prosent i juli, og er dermed på det laveste nivået siden oktober 2023.

Nifty 50 i India svekkes 0,08 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,06 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,45 prosent.

I New Zealand er S&P/NZX-indeksen opp 1,69 prosent. Det skjer etter at Reserve Bank of New Zealand uventet kuttet sin referanserente til 5,25 prosent.

Ifølge en sammenstilling utført av Reuters hadde økonomene på forhånd ventet at renten ville bli holdt i ro på 5,5 prosent.