Statsminister exit – analytikere ser usikkerhet for aksjer

Japans statsminister Fumio Kishida har besluttet å ikke stille til gjenvalg. Kishidas popularitet har vært avtagende i flere måneder, drevet av skandaler i partiet, svak yen og frustrerende inflasjon.

Bloomberg har snakket med flere strateger innen aksjer, renter og valuta om mulige utfall.

2/3 kandidater kan være gunstig

Yujiro Goto, Nomuras leder for valutastrategi, forteller at kandidater som Motegi eller Kono begge har påpekt behovet for at sentralbanken hever renten og korrigerer yen-fallet.

En annen kandidat, Takaichi, «er den eneste personen med muligheten til å innta en klar holdning for en mer akkommoderende politikk, så det kan presse yenen ned igjen.»

«Min første vurdering er at aksjer kommer til å bli hardest rammet,» sier Shoki Omori ved Mizuho Securities.

«Selv om Kishidas avgang kan bringe noe usikkerhet, kan hans lave oppslutning bety at en betydelig negativ reaksjon fra aksjer kan unngås,» skriver Charu Chanana, leder for valutastrategi ved Saxo Markets.

Yuya Fukue, trader hos Rheos Capital Works, sier også at den nye regjeringen kan støtte normalisering av sentralbankens politikk. Igjen blir Takaichi fremhevet som en risiko for normalisering, mens de to andre kandidatene trolig er positive til dette.

«Det vil være negativt for aksjer om Japans satsing på å gjøre seg selv til et kapitalforvaltningssenter bremser, da Kishida ble høyt vurdert i finansmiljøet for det initiativet,» ifølge Tomo Kinoshita, global markedstrateg ved Invesco Asset Management Japan.