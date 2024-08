Stor premie: Bud på 29 milliarder dollar

Selskapet Mars, som står bak produkter som M&M, Skittles og Snickers, kommer onsdag til å legge inn bud på Kellanova-aksjene ifølge The Wall Street Journal. Sistnevnte har blant annet Pringles og Corn Flakes i sin portefølje.

Mars er privateid og en av verdens største familieeide bedrifter, og planlegger å by 83,50 dollar pr. Kellanova-aksje, som stengte på 74,50 dollar tirsdag. Dermed er verdsettelsen over 29 milliarder dollar. Kellanova-aksjen er for øvrig opp 32,3 prosent den siste måneden, drevet av oppkjøpsrykter.

Høy premie

WSJ merker seg at premien er uvanlig høy i forbrukersektoren, «spesielt for et selskap som produserer produkter som har mistet popularitet blant helsebevisste kunder.»

Av 21 analytikere som dekker Kellanova på Bloomberg, har 16 hold-anbefaling, med et gjennomsnittlig kursmål på 72,45 dollar. Den høye premien som WSJ nevnte, var det ingen av analytikerne som spådde; høyeste kursmål er 80 dollar.

Oppkjøpet vil skje kontant, mens Mars vil ta på seg 6 milliarder dollar i nettogjeld, ifølge kildene til WSJ.

Kjøper og kjøper

Mars har vært aktive på oppkjøpssiden, og har siden 2020 kjøpt opp snackbarmakeren Kind’s nordamerikanske virksomhet, Nature’s Bakery og Trü Frü, som lager sjokoladebelagte fruktsnacks, som en del av et forsøk på å ekspandere innen snacks, ifølge Financial Times.

Den 5. august skrev Robert Moskow, TD Cowen-analytiker: «Sammenslåingen kan innlede en ny syklus av konsolidering i pakkede matvarer, som ligner på 1999-2001, og dermed gi et løft til verdivurderinger.»

«I tider som dette, når veksten avtar, balansene er relativt rene, og verdifallene synker, har markedslederne innen matvarer en tendens til å se nærmere på store kombinasjoner for å drive kostnadssynergier,» la han til.