I årets andre kvartal endte omsetningen til Tor Olav Trøims Borr Drilling på 271,9 millioner dollar, opp fra 187,5 millioner dollar i samme periode i fjor, viser ferske kvartalstall sent onsdag kveld.

Driftsresultatet endte på 104,5 millioner dollar, også det en økning fra andre kvartal 2023, da det endte på 60 millioner dollar. Det justerte EBITDA-resultatet landet inn på 136,4 millioner kroner.

Borr Drilling (Mill. dollar) 2.kv/2024 2.kv/2023 Driftsinntekter 271,9 187,5 Driftsresultat 104,5 59,9 Resultat før skatt 46,6 14,2 Resultat etter skatt 31,7 0,8



Høyt mål

– Den operasjonelle ytelsen i andre kvartal har vært sterk, med en teknisk utnyttelsesgrad på 99,2 prosent og en økonomisk utnyttelsesgrad på 98,4 prosent, sier Patrick Schorn, konsernsjef i Borr Drilling.

– Som et resultat har vi generert 253 millioner i justert EBITDA hittil i år, noe som plasserer oss godt til å oppnå vår justerte EBITDA-veiledning for hele året 2024 på 500 til 550 millioner dollar, sier Schorn.

Sammenlignet med årets første kvartal har Borr Drilling økt inntektene med 16 prosent, driftsresultatet med 23 prosent, og resultat etter skatt med 120 prosent.

14. august kunngjorde styret et utbytte på 0,10 dollar pr. aksje for andre kvartal 2024, som skal utbetales rundt 6. september 2024.

Trøbbel i Saudi

Saudi-Arabia har hatt redusert riggbehov i 2024, som har ført til at flere riggkontrakter er blitt suspendert.

Borr Drilling annonserer med kvartalstallene at som følge av den uventede suspensjonen i Saudi-Arabia, har sikret en erstatningskontrakt som vil være fordelaktig de neste fire årene, takket være en høyere dagrate og lengre kontraktsperiode.

Selskapet skriver videre at som et resultat av dette, er alle 22 leverte rigger nå kontrahert, med kun noen få ledige dager igjen i 2024. 73 prosent av kapasiteten for 2025 er kontrahert, i tråd med selskapets forventinger.

Nybygg og fremtidsutsikter

Borr Drilling forventer å motta riggen «Vali» senere denne uken. Selskapet skriver at det er i siste fase med å tildele denne riggen til en tidligere annonsert kontrakt i Afrika. Den siste nybygde riggen, «Var», skal leveres mot slutten av årets fjerde kvartal, som forventet, og selskapet tror det vil kunne sikre en kontrakt for riggen innen leveringstidspunktet.

– Ser vi fremover, forventer vi at markedet for premium-rigger vil forbli stramt, noe som fører til vedvarende bedre priser. Den globale flåten av jack-up rigger har en aldersprofil der 30 prosent av riggene er over 35 år gamle, noe som forventes å drive frem økte pensjoner. Sammen med det faktum at ingen nye rigger har blitt bestilt de siste ti årene, skaper disse forholdene et gunstig miljø for vårt selskap, som driver den yngste flåten av 24 premium-rigger i bransjen, sier konsernsjef Schorn.