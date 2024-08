Asia-markedene stiger torsdag morgen etter vekst i den japanske økonomien.

Japans bruttonasjonalprodukt (BNP) for andre kvartal overgikk markedets forventninger på kvartalsbasis, og steg med 0,8 prosent. På forhånd var det ventet en økning på 0,5 prosent, skriver CNBC.

– Veldig positivt, sier seniorforsker Jun Saito til nyhetsbyrået om veksten.

På årsbasis var økningen på 3,1 prosent, noe som også overgikk prognosene om en vekst på 2,1 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,9 prosent. Det samme gjør den bredere Topix-indeksen. I Kina går Shanghai Composite frem 1,0 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,3 prosent

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,2 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,7 prosent.

Sør-Koreas og India er stengt.

Wall Street steg etter at amerikanske inflasjonstall møtte markedets forventninger. Inflasjonen i USA var 2,9 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis i juli, viste tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag.

Industritunge Dow Jones steg 0,61 prosent til 40.007,73 poeng. Brede S&P 500 endte opp 0,38 prosent til 5.455,11 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,03 prosent til 17.192,60 poeng.