NHO-undersøkelse: Nordmenn har blitt mer skeptiske til formuesskatten

– Det går utover lokalsamfunn. Når en bedrift ikke klarer å investere, så klarer man ikke å utvide bedriften, sier Almlid.

Mener debatten mangler nyanser

– Hvorfor er dere så opptatt av å få ned formuesskatten?

– Fordi våre medlemmer er veldig opptatt av dette. Nesten 4000 av våre medlemmer har nå underskrevet et opprop på at dette må bli endret.

– Spørsmålene i denne undersøkelsen kommer jo med noen premisser om at «så lenge de ikke tar ut utbytte» og «når de går med underskudd». Hvorfor har dere ikke bare spurt folk om de er for eller mot formuesskatt ?

– Denne debatten har manglet litt i nyanser. For det har vært sånn at er du for fordeling, så er du for formuesskatt. Er du for verdiskapning, så er du mot. Derfor så må vi ha med de nyansene.

– Man snakker jo mye om rikingene i Norge, men de fleste dette gjelder er vanlige bedrifter som må bruke kapitalen sin på å ta ut utbytte for å betale en skatt. Mange må låne og mange må tappe verdier i bedriftene.

– Rettferdig skattepolitikk

Tuva Moflag, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener formuesskatten bidrar til å minske ulikheter.

– Uten formuesskatten ville folk med vanlige inntekter som sykepleiere, snekkere eller lærere betalt en større andel i skatt enn de mest formuende i landet. Det skaper økt ulikhet og gir en dårligere omfordeling av de store verdiene vi skaper i fellesskap, sier Moflag til NTB.

– For oss er det viktig med en rettferdig skattepolitikk, der de med den sterkeste ryggen bærer den største børen, legger hun til.

(NTB)