Ny Starbucks-sjef med hinsides lønnspakke

Kaffegiganten Starbucks ansatte tidligere denne uken Brian Niccol som ny toppsjef etter at han har levert strålende resultater hos Chipotle. Under Niccols ledelse doblet Chipotle inntektene, nær syvdoblet overskuddet og steg nær 800 prosent på børs.

Den nye sjefen får en ansettelsesbonus på 10 millioner dollar, tilsvarende 107 millioner kroner etter dagens kurs, dette er imidlertid småpenger sammenliknet med aksjekompensasjonen han kan få. Innfrir han målene Starbucks har satt kan den totale lønnen beløpe seg til svimlende 113 millioner dollar (1,2 milliarder kroner), ifølge Financial Times.

Foruten ansettelsesbonusen på 10 millioner dollar, vil Niccol motta 1,6 millioner i grunnlønn og kan få bonus tilsvarende 3,6 millioner dollar per år. Dette er småpenger sammenliknet med aksjekompensasjonen han kan få på opptil 75 millioner dollar som skal betales ut over flere år.

Langt over median

«Styrets vilje til å betale en så høy kompensasjon er et testament på troen de har på Niccol», sa visepresident Ben Silverman i Verity. Videre la han til at den nye sjefen er nødt til å bevise at han er verdt pengene da kompensasjonspakken hans er 75 prosent høyere enn den tidligere sjefen.

Den nye Starbucks-sjefen får også noen uvanlige goder, han trenger ikke å flytte til hovedkontoret i Seattle, og det vil opprettes et lite kontor i California samt lønn for en assistent han selv velger.

Ifølge en rapport fra Equilar var det bare fem andre toppsjefer som hadde lønnspakker over 100 millioner dollar i 2023. Den svimlende lønnen vil være 83 prosent høyere enn medianlønnen til andre S&P 500 restaurantselskaper som McDonalds, Darden og Chipotle.

Niccol tjente sist år 22,5 millioner dollar, mens de urealiserte gevinstene fra incentivordningene hos Chipotle beløper seg til 82 millioner dollar ifølge regulatoriske dokumenter.