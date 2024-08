Morgan Stanley er ute med en oppdatering om japanske aksjer med tittelen «Buy Japan», og mener at det japanske aksjemarkedet er et solid veddemål drevet av lave verdsettelser, strukturelle endringer og gunstig geografisk diversifisering.

TOPIX (Tokyo Stock Price Index) ligger på et historisk lavt nivå etter nylig volatilitet, skriver banken. Indeksen handles til rundt 12 ganger forventet inntjening, mens tiårssnittet er 14 ganger.

Fire gode grunner

Den japanske økonomien har vært i en «deflasjonær dvale» i tre tiår, med vedvarende fall i priser, men dette er på vei til å snu. Arbeidsmarkedet viser lønnsøkninger på 5 prosent, og generell økt aktivitet med en økende andel som jobber og søker jobb samt rekordlav arbeidsledighet. Alle disse faktorene bidrar til å øke forbruket, noe som kan snu deflasjonstrenden. Valutaen er positiv for japanske eksportører, som kan bidra til økte kapitalprosjekter, som forventes å nå rekordnivå i 2025.

Selskaper i Japan vil innføre investorvennlige reformer. Banken forventer at flere selskaper skal øke sin synlighet, for eksempel ved å dele lønnsomhetsmål, gi økt makt til minoritetsaksjonærer, og tilby mer gunstige vilkår for aksjonærer som ønsker å håndtere ledelsen hvis de skulle ha underprestert.

Les også Duete BoJ sendte aksjer opp og yenen ned Viseguvernør Shinichi Uchida fortalte onsdag natt at sentralbanken i Japan ikke vil røre renten.

Statsminister exit – analytikere ser usikkerhet for aksjer Statsministeren i Japan stiller ikke til gjenvalg etter en periode med dårlige meningsmålinger.

Japanske selskaper planlegger å øke utbytter og aksjetilbakekjøp. Morgan Stanley melder at halvparten av de japanske selskapene de har snakket med, sier at de vil øke utbyttet i år. «Kanskje viktigst er det at aksjetilbakekjøp ligger på omtrent fire ganger gjennomsnittet for det siste tiåret,» sier banken.

Regjeringen vil stimulere innenlandsk sparing til fordel for aksjebaserte investeringer. Dette vil føre til nye kapitalstrømmer inn i de japanske aksjemarkedene, som tidligere har slitt med å tiltrekke kapital, heter det. Særlig trekkes «Nippon Individual Savings Accounts» (NISA) frem, som er et skattefordelaktig aksjeprogram. Antall NISA-kontoer åpnet fra desember 2023 til juni 2024 har mer enn doblet seg, og den gjennomsnittlige kontostørrelsen har firedoblet seg.