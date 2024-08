Alibaba rapporterer 24 prosent fall i resultatet

Alibaba presenterte torsdag regnskapstallene for andre kvartal.

Den kinesiske giganten fikk 243,236 milliarder yuan (cirka 368 milliarder kroner) i inntekter, som var litt under forventningene på 249,89 milliarder. Resultatet etter skatt falt med cirka 27 prosent til 24,27 milliarder yuan, mens justert inntjening per aksje endte på 16,44 yuan, bedre enn forventningene på 15,24 yuan.

Klokken 13:15 faller aksjen 3,7 prosent til 76,52 dollar i førhandelen på New York-børsen.

Hard konkurranse og Kina bekyrminger

Ifølge Bloomberg er investorer bekymret for at Alibaba ikke skal klare å vinne tilbake markedsandeler fra konkurrentene PDD Holding og JD.com i Kina, noe som presser marginene. For øvrig ble PDD Holdings grunnlegger Kinas rikeste person forrige uke.

Samtidig er Kinas økonomi preget av stor usikkerhet. Ifølge Bloomberg viste nye datapunkter i dag at Kinas økonomi ikke klarte å hente seg inn etter sin verste periode på fem kvartaler, drevet av tilbakeholdne forbrukere.

Hovedkonkurrenten Tencent Holdings presenterte tall onsdag og overgikk forventningene, men advarte om avtagende forbruk.

Catherine Lim, analytiker ved Bloomberg Intelligence, påpeker at Alibabas justerte EBITDA sannsynligvis falt i et brattere tempo enn den 5 prosents årlige nedgangen registrert i foregående kvartal, på grunn av økende tap utenlands ettersom selskapet økte utgiftene til reklame og brukerfordeler for å sikre flere kunder utenfor Kina.