Soros inn i Apple

Mangemilliardær George Soros' investeringsfond går motsatt vei av Warren Buffett og har investert rundt 100 millioner dollar i IT-giganten Apple, melder MarketWatch.

Ifølge papirer sendt inn til det amerikanske finanstilsynet (SEC) sitter Soros' investeringsfond, Soros Fund Management LLC, nå på eierandeler i Apple for over 160 millioner dollar, som tilsvarer 1,7 milliarder kroner.

Soros gikk først inn i IT-kjempen i september i fjor, da med en posisjon verdt til sammen med 67 millioner dollar. Før det hadde ikke mangemilliardæren vært inni Apple siden siste halvdel av 2018.

Investeringen kommer etter at Warren Buffett har solgt seg massivt ned i Apple og har mer enn halvert andelen sin i IT-giganten, til tross for at det fortsatt er Berkshire Hathaways største investering.

Foruten om Apple investerte også filantropen i Broadcom, Micron Technology, Texas Instruments og Super Micro Computer.

Solgte unna

Det var imidlertid ikke bare aksjer som ble kjøpt i sommer, investeringsfondet solgte også unna aksjer, skriver MarketWatch. Blant annet solgte de seg ned i brikkeprodusentene Qualcomm og Ambarella. Qualcomm er opp over 20 prosent hittil i år, mens Ambarella har falt nesten 25 prosent.

I tillegg droppet fondet fintech-selskapet Block, som er ned nesten 14 prosent hittil i år.

Blant industrivirksomheter solgte fondet bort eierandeler i 3M, som har steget 38 prosent i år, og Chemours, som har fått over 42 prosent av markedsverdien barbert bort i år.