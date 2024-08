I løpet av våren og sommeren utviklet DAX-indeksen en litt skjev hode-skulder-formasjon, med halslinje på 18.200. Da den ble brutt åpen det for at indeksen kunne falle ned mot 17.200.

3 dagers fallet

Intradag den 5. august falt indeksen helt til 17.024,82 før den endte dagen på 17.339. Det betyr at potensialet ble tatt ut. Faren for at den tyske børsen kan falle videre er imidlertid ikke over med. Formasjonen markerte et vendepunkt og det kan ikke utelukkes at det kommer nye fall.

DAX: Den tyske hovedindeksen tok ut hele potensialet fra hode-skulder-formasjon i løpet av tre dager i starten på august. Chart: Tradingview / Finansavisen

Nå testes 200 dagers glidende gjennomsnitt på rundt 17.900. Her møter indeksen også teknisk motstand fra bunnen i midten av juni. Dette nivået må brytes for å åpne opp for videre oppgang mot den brutte halslinjen og den tekniske motstanden på 18.400-nivået. Det nivået må så brytes for å åpne for videre oppgang mot 18.600 og all-time high igjen på 18.869,36 fra 15. mai.

Svakt oversolgt

RSI dykket nesten ned i et oversolgt område og har snudd opp igjen. RSI begynner å nærme seg 50-nivået, og dette må brytes for å signalisere økende stigningstakt igjen. Rett i overkant kommer den fallende trendlinjen, som også må brytes for å åpne for videre oppgang i begge chartene.

Ved eventuelle korreksjoner ned igjen er det litt teknisk støtte rett i underkant av 17.900 og mer ned mot 17.700. Brudd på disse nivåene kan åpne for ny testing av bunnen fra 5. august. Under det nivået kommer neste tekniske støtte ned mot 16.800- og 16.400-nivået.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.