Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,2 prosent og står i 17.399,05 poeng mens Dow Jones stiger 1,3 prosent til 40.527,86 poeng. S&P 500 stiger 1,0 prosent til 5.510,20 poeng. Klokken 21:00 er Dow Jones opp 1,32 prosent, S&P 500 er opp 1,60 prosent og Nasdaq leder an med en oppgang på 2,34 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,93 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,2 prosent til 15,51.

Makro

Amerikansk detaljhandel steg 1,0 prosent fra juni til juli, viser tall fra U.S. Census Bureau torsdag. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot en oppgang på 0,3 prosent. Juli-oppgangen i detaljhandelen er den sterkeste siden januar 2023.

På årsbasis steg detaljhandelen 2,7 prosent i juli, mot nedreviderte 2,0 prosent i juni

– Vi tror jo ikke det går mot en resesjon. Bildet er blitt mer usikkert, og vi skal ikke kimse av økningen i ledigheten i forrige «payrolls»-tall, men tallene vi har fått etterpå bekrefter at det står bedre til i amerikansk økonomi enn vi hadde trodd, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets.

Magnificent 7

De siste to årene har teknologiaksjer vært sterke og mye av oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet har vært drevet av eventyrlig avkastning i syv aksjer, kalt Magnificent 7. Aksjene Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon og Tesla har en god dag på børsen torsdag.