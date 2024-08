Børsrally i Asia etter knalltall

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen stiger kraftig fredag i kjølvannet av torsdagens lettelsesrally på Wall Street i kjølvannet av sterke detaljhandelstall som dempet frykten for resesjon i USA.

Tokyo-børsen viser vei, og der spretter Nikkei over 3 prosent til 37.834,01. Den bredere Topix-indeksen er opp 2,5 prosent til 2.665,43.

– Himmelen faller ikke ned

«Dagens solide detaljhandels- og jobless claims-tall er en påminnelse om at himmelen ikke faller ned på den amerikanske økonomien. Ja, momentumet i økonomien er lavere, men det ser ikke ut til at vi er på vei mot en resesjon med det første», skrev sjeføkonom Stephanie Roth i Wolfe Research ifølge CNBC i et notat torsdag.

Handelen er i gang igjen på børsen i Seoul etter helligdagsmarkering, og Kospi-indeksen trekker opp 1,8 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,7 prosent, mens Shanghai Composite er bare marginalt opp.

Toner ned renteforventninger

I Australia klatrer Sydney-børsen drøye prosenten på dagen der sentralbanksjef Michelle Bullock har gått ut og dempet forventningene om et snarlig rentekutt. Inflasjonen anses fortsatt som for høy.

«Forholdene kan selvfølgelig endre seg, og utsiktene er usikre. Men basert på det vi vet nå, forventer styret (i Reserve Bank of Australia) ikke at det vil være i stand til å kutte rentene på kort sikt», sier hun ifølge en uttalelse gjengitt på sentralbankens hjemmesider.