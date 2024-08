En bred global resesjonsfrykt har så langt i 2024 lagt en klam hånd over energiselskapene. Ikke bare på Oslo Børs, men også internasjonalt. I USA ligger eksempelvis den toneangivende oljeserviceindeksen i rødt året sett under ett, sammenlignet med det brede børsmarkedet målt ved S&P 500-indeksen som er opp med rundt 16 prosent. Men i løpet av de siste fem handelsdagene er likevel oljeserviceindeksen på Wall Street i pluss. Dette tenker vi er en god illustrasjon på at investorene igjen er i ferd med å vende blikket mot energirelaterte selskaper, støttet av en oljepris som har etablert seg over 80-streken, og en mindre resesjonsfrykt.

Oljeprisen fortsetter dermed å vise styrke, og drives av spesielt tiltagende geopolitisk uro samt sterke amerikanske makrotall. I går kom det på bordet oppløftende detaljhandelstall, som vitner om at landets forbrukere lever i beste velgående. Rent fundamentalt er det også støtte til oljeprisen. Denne uken uttalte Det internasjonale energibyrået at verdens oljeetterspørsel fortsetter å overgå forventningene.

I tiden som kommer forventer vi å se en tiltagende investorinteresse opp mot hele spektret av de energirelaterte selskapene på Oslo Børs, som i så fall vil gi god støtte til det brede markedet, målt ved Hovedindeksen. Siden årsskiftet er den opp med rundt ti og en halv prosent, etter et løft siste uke på hele tre prosent.

Ser at kutt kommer

Siste ukes kursoppganger på Oslo Børs har kommet selv om Norges Bank er tydelige på at renten ikke skal ned med det første. Likevel, konsensus i rentemarkedet peker mot at første rentekutt kommer i løpet av første halvår 2025 – et tidspunkt som ikke ligger altfor fjernt frem i tid. Parallelt ventes det minimum ett amerikansk rentekutt nå i september, mens Nordea spår at Riksbanken iscenesetter flere rentekutt frem mot årsskiftet utløst av klart fallende svenske inflasjonstall. Mye tyder på at børsene får mer og mer drahjelp utover høsten med tanke på utsikter til brede pengepolitiske lettelser, i så fall klart gunstig for eiendomssektoren.

Allerede nå ser vi tendenser til at investorene på Oslo Børs tar klare renteposisjoner, via eiendomsbransjen. Entra-kursen, for eksempel, er i sommer opp rundt 20 prosent, og indikerer at investorene posisjonerer seg inn mot gradvise rentekutt gjennom å kjøpe Entra-aksjer.

Viktige inflasjonsdata

Vi ser altså for oss en ny positiv uke på Oslo Børs, med utsikter til en tiltagende interesse særlig for energipapirer. Offshore service-selskapene kan gå mot en ekstra frisk børsuke. Ikke bare er oljeprisen sterk, men Statistisk sentralbyrås nye oppjusterte anslag for olje- og gassinvesteringene på norsk sokkel vil nok stimulere interessen ytterligere. For øvrig vil investorene ha et særlig blikk mot nye amerikanske inflasjonstall, som slippes på onsdag. Og fortsetter de å tendere nedover, ligger alt til rette for en knalluke på Wall Street.

Sigurd E. Roll

Investoransvarlig Kapital