Israel-kritikken biter – storbank trekker seg

Storbanken Barclays har vært et mål for flere pro-palestinske aktivistgrupper.

En organisasjon hevdet at Barclays hadde investeringer på rundt 2 milliarder pund i Israel. I juni ble 20 av bankens filialer sprayet med rød maling og utsatt for steinkasting, i likhet med Norges Banks kontor.

Kjøper ikke gjeld av Israel

Presset og kritikken ser ut til å ha hatt effekt til fordel for aktivistene, da Financial Times torsdag rapporterte at Barclays skal trekke seg fra israelske statsobligasjonsauksjoner. Det betyr at banken ikke vil kjøpe gjelden og tjene renter fra den israelske staten. Barclays vil imidlertid fortsette å fasilitere auksjonene som primærforhandler, noe som vil si at banken hjelper staten med å selge obligasjonene.

Barclays ble tidligere rangert som den tredje største kjøperen av israelske obligasjoner i auksjoner blant de 12 primærforhandlerne, men falt til 11. plass i løpet av tre måneder frem til juni.

«Det er avgjørende at ledende globale finansinstitusjoner, som Barclays, velger å motstå boikott av Israel og støtter dets legitime rett til selvforsvar som en ledende vestlig demokrati», sa Yali Rothenberg, Israels riksrevisor.

Les også – Oljemarkedet sitter på nåler Oljeprisene ligger an til en ny uke med oppgang. Analytikere tror geopolitikk vil komme i fokus fremover.

Kredittvurdering nedgradert

Tidligere i år nådde det internasjonale obligasjonssalget til Israel et rekordnivå – 8 milliarder dollar i mars.

Situasjonen i Gaza har også ført til at alle de tre store kredittvurderingsbyråene har tatt grep. Så sent som på mandag nedgraderte Fitch Israels gjeld fra A+ til A.

Nedgraderingen «reflekterer virkningen av krigen i Gaza, økte geopolitiske risikoer og militæroperasjoner på flere fronter», skrev analytikere, inkludert Cedric Julien Berry og Jose Mantero.

«Etter vår mening kan konflikten i Gaza vare langt ut i 2025, og det er risiko for at den utvides til andre fronter», het det videre, sitert av Bloomberg.