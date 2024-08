Kjøper svensk låneportefølje

Morrow Bank melder fredag at banken har inngått en avtale med Lunar Bank for oppkjøpet av Lunars portefølje av svenske forbrukslån. Porteføljen skal ha en verdi på omtrent 1,6 milliarder kroner.

Den økte lånebalanseveksten vil ikke ha noen innvirkning på bankens kostnadsnivå, opplyses det. Foreløpige estimater indikerer at transaksjonen med Lunar bør ha en positiv effekt på Morrow Banks lønnsomhet fra 2024 og fremover.

«Vår kostnadseffektivitet og skalerbarhet har gjort det mulig for oss å se på uorganiske vekstmuligheter for å forbedre avkastningen ytterligere, som demonstrert ved de to nylige låneoppkjøpsavtalene for svenske porteføljer», skriver adm. direktør Øyvind Oanes i meldingen.

Transaksjonen med Lunar Bank er underlagt godkjenning fra det danske finanstilsynet, og forventes å bli avsluttet før utgangen av september 2024 med kontant oppgjør.

Oppkjøpet vil bli fullstendig dekket av bankens tilgjengelige likviditet og kapital. Morrow Banks svenske brutto lånebok vil være på rundt 5,3 milliarder kroner, og utgjøre omtrent 35 prosent av det totale lånevolumet.