Etter drøyt fire timers handel har de ledende indeksene på Wall Street snudd den negative starten til pluss. Slik så det ut klokken 20.02

Industritunge Dow Jones stiger 0,3 prosent til 40.672 poeng.

stiger 0,3 prosent til 40.672 poeng. Markedspulsen S&P 500 øker 0,2 prosent til 5.555 poeng.

øker 0,2 prosent til 5.555 poeng. Teknologitunge Nasdaq går opp 0,3 prosent, til 17.645 poeng.

Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen faller 1,9 basispunkter til 3,896 prosent. Toåringen faller med 2,8 punkter til 4,073 prosent.

VIX-indeksen startet handelen med oppgang, men frykten har siden roet seg og den faller 2,4 prosent til 14.86 poeng.

Prisen på et septemberkontrakten på et fat med nordsjøoljen Brent faller 1,5 prosent, til 79,80 dollar. Prisen for samme kontrakt for WTI-oljen faller 1,7 prosent til 76,80 dollar fatet.

«Korreksjoner i et stigende marked er ikke unormalt. Som regel inntreffer en korreksjon på inntil 10 prosent en gang per år. Det normale mønsteret er også at aksjemarkedet henter inn mye av det tapte relativt raskt. Det var hovedgrunnen til at vi rådet investorer til å ikke foreta seg noe overilt da det var tilløp til panikk i aksjemarkedet forrige uke», skriver Nordea i en ny rapport.

Lavere resesjonsfrykt

Torsdag kom nye tall fra U.S. Census Bureau som viste at amerikansk detaljhandel steg 1,0 prosent fra juni til juli. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot en oppgang på 0,3 prosent.

«Overraskende sterk amerikansk detaljhandel reduserte resesjonsfrykten i USA ytterligere. Selv med høy prisvekst og høye renter, viser amerikanske forbrukere evne til å opprettholde forbruket», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Boligbygging

Boligbyggingen i USA falt 6,8 prosent på månedsbasis i juli, til en sesongjustert årstakt på 1,24 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,33 millioner boliger. Samtidig falt antall nye boligbyggingstillatelser 4,0 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,396 millioner.