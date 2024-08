Afrikanske land har over 1 billion dollar, som tilsvarer 10.000 milliarder kroner, i gjeld. Det uttalte generalsekretær Claver Gatete i FNs økonomikommisjon for Afrika under en konferanse i Zimbabwe lørdag. Det skriver Bloomberg.

– Mer enn et av tre land i Afrika har høy risiko for å misligholde gjelden, eller har allerede gjort det. Det skjer samtidig som langsiktig finansiering, bistand og utenlandske direkteinvesteringer er i retrett, sier Gatete i åpningstalen.

– Samtidig eroderer klimaendringer i gjennomsnitt 5 prosent av BNP årlig. I fjor kostet det 15 prosent av BNP i Mosambik.

Gatete uttrykker bekymring for fremtiden til kontinentet, primært knyttet til utfordringer rundt klimaendringer, sikkerhet og finans.

Blant annet har Ghana og Zambia misligholdt gjeld de seneste årene. Landene har vært nødt til å komme til enighet med långivere etter flere år med forhandlinger under G20s gjeldsavlastningsprogram, som ble lansert i 2020.

Neste uke starter Etiopia forhandlinger med sine långivere, etter at de for en måned siden kom til enighet med Verdensbanken om bidrag på 16 milliarder dollar over de neste tre årene.

– Vi jobber for å reformere den globale finansielle arkitekturen slik at Afrikas behov blir bedre ivaretatt, uttalte Gatete.