Enormt resultathopp for Kygo

Kyrre «Kygo» Gørvell-Dahll (32) har hatt en internasjonal karriere innen musikk helt siden gjennombruddet med låtene «Firestone» og «Stole the show» i 2014. Aktiviteten dabbet av under coronapandemien, men ferske regnskapstall fra Kygo AS viser et kraftig resultathopp for 2023.

Bergenseren fikk et årsresultat på 42,1 millioner kroner i 2023, en snuoperasjon fra minus 3,5 millioner kroner året før.

Inntektene økte fra 91,2 millioner i 2022 til 111,8 millioner kroner i 2023. Artisten har i overkant av 34 millioner månedlige lyttere på Spotify, men den økte inntekten skyldes ikke rettighetsinntekter.

«Konsernets turnéaktivitet har i 2023 fortsatt å ta seg opp etter coronapandemien som resulterte i begrenset aktivitet i pandemiårene. Turneomsetningen til konsernet omfatter alle konserter avholdt utenfor USA, og samlet utgjorde 99,3 millioner kroner i 2023 mot 73,5 millioner kroner i 2022», heter det i årsberetningen.

Samtidig økte finansinntektene fra én million i 2022 til 37 millioner kroner i 2023. Ifølge notene er dette på grunn av gevinst ved realisasjon av aksjeposter, samt verdistigning.

Kygo 2023 (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 111,8 91,2 Driftsresultat 15,3 17,6 Resultat før skatt 46,6 0,29 Årsresultat 42,1

-3,5

Investerer i golf

Kygos satsing på lydprodukter, Kygo Life, ble avviklet i 2023 etter flere år med inntektssvikt. Siden har artisten beveget seg bort fra musikkverdenen og investert i en annen type selskap.

Eagl Technologies har planer om å revolusjonere golfbilmarkedet med en appløsning som fjerner alle fysiske nøkler og i prinsippet kan gjøre hele utleieprosessen selvbetjent. Kygo var en av investorene som hjalp til med å fylle opp kassen da selskapet hentet penger gjennom Folkeinvest.

«Kygo er en global artist som har gledet millioner gjennom sin musikk. Det er derfor med stor glede og takknemlighet at vi kan opplyse at han har kjøpt en aksjepost i Eagl Technologies», sa daglig leder Kai Stiberg til Finansavisen.

Kygo er en ivrig golfer, og under veldedighetsturneringen Wright Invitational i fjor sommer spilte han sammen med Viktor Hovland.