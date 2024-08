Den svenske betalingstjenesten Klarna er klar for å børsnoteres på New York-børsen innen seks måneder, melder Dagens Industri.

– Vi har bestått kriteriene for en børsnotering, og nå er det mest et spørsmål om timing. Vi jobber aktivt med å gjøre alt som er nødvendig for å kunne bli et børsnotert selskap, sier administrerende direktør Sebastian Siemiatkowski i Klarna.

Det Stockholm-baserte selskapet har nådd sitt langsiktige mål for kundevolum, global tilstedeværelse og lønnsomhet.

Nå føres det samtaler med investorer om et salg av eksisterende Klarna-aksjer til en verdi på over 200 milliarder svenske kroner i forkant av børsnoteringen.

Utvider tjenestene

I slutten av juni meldte Klarna at det skulle selge kasseløsningen Klarna Checkout til en gruppe investorer ledet av Kamjar Hajabdolahi, som er adm. direktør for konsernet BLQ Invest.

– Det er andre aktører som er flinkere til selve betalingsdelen som selgerne trenger. Derfor valgte vi å selge gjennom Klarna Checkout. Vi ønsker å bli mer et nettverk og en kortutsteder, en bank for forbrukere, sier Siemiatkowski.



Klarna utsteder fysiske betalingskort knyttet til Visa, og har også sparekontoer. Tidligere i august lanserte selskapet detaljbankvirksomhet i USA og en digital lommebok med cashback-belønninger i 12 land.

«Klarna balance» vil gi forbrukere muligheten til å sette penger inn på en Klarna-konto og motta cashback, noe som betyr at kunder vil få en prosentandel av pengene tilbake fra kjøp i Klarna.

Pengene vil lagres på balance-kontoen, og cashback-satsen vil variere, men kan nå så høyt som 10 prosent.

Ifølge Siemiatkowski kan også lønnskontoer, boliglån og fondssparing inkluderes i tilbudet i fremtiden.