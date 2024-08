Økonomer i Goldman Sachs nedjusterer risikoen for en amerikansk resesjon innen det neste året med 5 prosent, melder Bloomberg. Dette kommer som et svar på ukens ferske detaljhandels- og arbeidsledighetstall.

Sannsynligheten for en resesjon i USA er senket fra 25 prosent til 20 prosent.

Den 6. september offentliggjøres augustrapporten om det amerikanske arbeidsmarkedet. Dersom tallene viser en positiv utvikling, kan resesjonssannsynligheten reduseres tilbake til 15 prosent, slik den var før oppjusteringen 2. august.

Goldman-økonomene uttrykte også økt tillit til at den amerikanske sentralbanken vil kutte renten med 25 basispunkter under septembermøtet. Skulle det vise seg at tallene den 6. september er skuffende, tror økonomene på en endring på 50 basispunkter.