Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:

Investor Kai-Ove Evensen gikk glipp av en kvart million på grunn av det han mener er en graverende feil hos Nordnet. Evensens fondskjøp ble gjennomført et døgn senere enn det han hadde fått informasjon om. Det kostet ham en gevinst på 237.000 kroner.

Nordnet forklarer at de aldri kan garantere en bestemt kursdato ved handel i fond, siden det avhenger av forvalters rutiner for det aktuelle fondet.

Ratene i stortankmarkedet har over natten steget med 50 prosent – fra godt under 30.000 dollar til 45.000 dollar dagen.

Jørn Bakkelund, analytiker i Clarksons, sier oppgangen skyldes økt aktivitet fra befraktere som vil sikre transport for laster i slutten av måneden. Dessuten har ledig tonnasje vært kontrollert av to redere, som dermed har klart å presse ratene opp.

Radforsk, hjørnesteinsinvestoren som kjenner selskapet best av alle, har plutselig lempet ut aksjer i Nykode Therapeutics. Det skaper frykt blant de andre aksjonærene.

Geir Hiller Holom, analytiker i DNB Markets, deler ikke aksjonærenes bekymring i det hele tatt. Han forklarer at Radforsk er en stiftelse som iblant er avhengig av å realisere verdier for å finansiere virksomheten. Han ville sett på det som bra at de ikke har solgt tidligere.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Ap-politiker Trond Giske, som i full fart er på vei inn i rikspolitikken igjen.

Er ikke Giske det Ap trenger? Hans CV er enestående i politikken. Utdannelse har han også. I tillegg er han lur, slu og en god debattant. Skal Ap komme noenlunde levelig fra valget neste år, bør de mønstre en håndfull Gisker, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Resultat pr. 2. kv.:

Ocean Yield (pres. tirsdag)

Makro:

Japan: Maskinordrer juni, kl. 01.50

Spania: Handelsbalanse juni, kl. 10.00

Annet:

Astrocast: Siste noteringsdag på Euronext Growth

SamSpar-bankene og BN Bank: Felles kapitalmarkedsdag, Nationaltheatret Konferansesenter, kl. 08.30-12.10, webcast

Sjømat: Nor-Fishing-konferansen, Trondheim

Ekskl. utbytte:

Höegh Autoliners