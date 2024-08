Kjøper aksjer til 345 millioner

Wilh. Wilhelmsen Holding har besluttet å starte et program for tilbakekjøp av egne aksjer, fremgår det av en børsmelding mandag morgen.

I tilbakekjøpsprogrammet vil selskapet kjøpe inntil 875.000 aksjer.

Formålet med tilbakekjøpet er å kansellere kjøpte aksjer eller som oppgjør i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. Tilbakekjøpet vil ikke påvirke tidligere annonsert utbytteguiding, opplyses det.

Wilh. Wilhelmsen handlet ved børsslutt fredag til 394 kroner. På denne kursen vil de 875.000 aksjene koste 344,75 millioner kroner.

Programmet starter mandag 19. august og er planlagt ferdigstilt innen 21. august klokken 16.30.

Bruker utbytte på aksjekjøp

Nyheten om tilbakekjøpet kommer like etter at datterselskapet Wallenius Wilhelmsen forrige uke kunngjorde et ekstraordinært utbytte, der aksjonærene totalt vil motta 1,07 dollar per aksje, tilsvarende 11,41 kroner.

Wilh. Wilhelmsen er største eier i Wallenius Wilhelmsen med en eierandel på 37,9 prosent, og vil dermed motta 171,4 millioner dollar, tilsvarende 1.828,66 millioner kroner i utbytte fra datterselskapet.

Tilbakekjøpsprogrammet er det andre som kommer kort tid etter at Wilh. Wilhelmsen mottar et større utbytte fra Wallenius Wilhelmsen. I mai ble det utbetalt et større utbytte fra datterselskapet, og også da fulgte Wilh. Wilhelmsen raskt etter med å kunngjøre et tilbakekjøpsprogram.