Alles øyner på Jackson Hole

All oppmerksomhet denne uken rettes mot den årlige konferansen i Jackson Hole, skriver Morgan Stanley. Samlingen vil vare fra torsdag til lørdag, mens Fed-sjef Powell vil tale på fredag. Morgan Stanley forventer at Powell vil dele strategien for sentralbanken på mellomlang sikt.

25 eller 50 basispunkt

DNB Markets skriver: «Vi tror ikke Powell vil gi næring til de som forventer et rentekutt på 50 basispunkter, men heller fokusere på at renten vil komme gradvis ned.»

«Alt ligger til rette for rentekutt i september, men vi tror at Powell samtidig vil være varsom med å signalisere noe veldig klart rundt selve størrelsen på kuttet,» skriver Handelsbanken.

Morgan Stanley: «Fed vil kutte med 25 basispunkter på påfølgende møter.»

Swaps-markedet priser inn 1,3 kutt for september møte, som er til fordel for 25 basispunkt kutt.

Mindre risiko for resesjon Goldman nedjusterer resesjonsfaren og forventer rentekutt i september.

Markedet må bestemme seg - nivå eller trend?

Morgan Stanley påpeker at Powell sannsynligvis vil understreke at selv etter rentekutt vil politikken fortsatt være stram. Seth Carpenter, sjefsøkonom i Morgan Stanley skriver at arbeidsmarkedet har kjølnet og at den økonomiske aktiviteten bremser, men at økonomien ikke er spesielt svak.

Markedet må bestemme seg for hva som betyr mest – nivået eller trenden, heter det.

«Nivå versus trend er et kritisk skille, og markedene vil ofte handle ut fra den andre derivaten – det vil si en akselerasjon eller deselerasjon.»

Arbeidsledigheten har steget 0,8 prosentpoeng fra forrige lavpunkt. Økende arbeidsledighet har historisk sett vært et varsel om resesjon fordi den signaliserer jobbkutt i tillegg til en nedgang i etterspørselen etter arbeidskraft.

Økonomen i Morgan Stanley skriver at det er store forskjeller i denne syklusen sammenlignet med tidligere.

Annerledes denne gang

«Etterspørselen etter arbeidskraft har definitivt avtatt fra et uholdbart tempo, men oppsigelser har holdt seg svært lave. Arbeidsledigheten i tidligere sykluser har vært dempet fordi tilbudssiden av arbeidsmarkedet også faller, mens denne gangen forsterkes økningen i arbeidsledigheten på grunn av tilbudssiden.» «Med andre ord er 4,3 prosent arbeidsledighet fortsatt et lavt nivå, og den oppadgående trenden gir svakere signaler enn tidligere.»

Dette reflekteres også delvis i kredittspreadene. Spreadene var stramme før den nylige volatiliteten, men siden har de utvidet seg og er langt fra resesjonsnivåer, ifølge Carpenter.

«Det som skiller denne syklusen fra tidligere sykluser, er at de fleste konkurser nå er restruktureringer forårsaket av høye gjeldskostnader i stedet for en bølge av direkte konkurser eller dårlige resultater. Når Fed kutter rentene, bør til og med disse myke konkursene utgjøre mindre av en utfordring.»

«Forrige ukes rapport om detaljhandelssalg tyder på at den amerikanske forbrukeren er i god form.»