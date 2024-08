Lula skremmer vekk investorer

Det har snart gått to år siden Luiz Inacio Lula da Silva kom tilbake til makten i Brasil, men for investorer har perioden vært skuffende, skriver Bloomberg.

I denne perioden har valutaen falt, statsobligasjonsrentene har steget og aksjemarkedet har kun steget halvparten av hva andre fremvoksende markeder har.

Det er i sterk kontrast til Lulas første presidentperiode som startet i 2003, da han fremsto som en uventet favoritt av Wall Street etter at han gjennomførte finanspolitiske innstramminger som førte til en gjennomsnittlig årlig gevinst på 38 prosent i aksjemarkedet – målt i dollar.



Imidlertid lå ting også mer til rette med høye råvarepriser og lave renter globalt som presset investorer til å søke høyere avkastning i land som Brasil. Mens i 2024 er råvareprisene flate, og de globale rentene er historisk høye.

Skremmer investorer

Lula ser ikke ut til å ha tilpasset seg den nye virkeligheten, og har avvist oppfordringer om å kutte i utgiftene for å redusere et budsjettunderskudd som nå er på omtrent 10 prosent av Brasils BNP, skriver Bloomberg.

Dette skremmer investorer, som allerede er nølende til å investere i vekstmarkeder når de kan bruke pengene på tryggere investeringer som amerikanske statsobligasjoner eller aksjer innen AI-sektoren med vesentlig høyere avkastning.

Det brasilianske markedet har stabilisert seg noe, men årets tap er fortsatt betydelige. Ibovespa-indeksen har falt 11 prosent i dollar, realen har svekket seg 11 prosent mot dollaren og rentene på statsobligasjoner har steget med mer enn 1,9 prosentpoeng.



I tillegg har sentralbanken advart om at de forverrede inflasjonsutsiktene kan tvinge den til å heve rentene igjen, til tross for at Brasil allerede har blant de høyeste styringsrentene i verden med 10,5 prosent.

Overfor Bloomberg hevder en talsperson for regjeringen i Brasil at Lula har gjort det klart at han er forpliktet til å kontrollere offentlige utgifter.