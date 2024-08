Goldman: Nasdaq opp syv dager på rad – hva nå?

En av Goldman Sachs' beste tradere, Peter Callahan, er ute med en oppdatering innen sitt fagfelt, teknologi/Nasdaq. Forrige uke var intens til tross for at mange hadde ferie og lav aktivitet. Nasdaq avsluttet uken med en syv-dagers seiersrekke og hadde sin beste uke hittil i år, opp rundt 5,5 prosent. Det var også den beste syv-dagers oppgangen på to år, innleder Callahan.

Narrativ

Bull/optimist-leiren argumenterer for at «ingenting har endret seg», noe som betyr at AI-fortellingen fortsatt er på sporet, og at utgiftene/capex i teknologisektoren er i ferd med å roe seg ned. Videre påpekes det god økonomisk vekst, som den amerikanske sentralbanken bidrar til å forankre.

Bear/pessimist-leiren mener at det er på tide å «holde seg i tøylene», ettersom AI-fortellingen møter motgang, EPS (inntjening pr. aksje) revideringer flater ut i Big Tech, verdsettelsene er «meh», og «verden er komplisert» med tanke på september-sesongen, geopolitikk, valg, reguleringer og mer.

Nasdaq leder an foran Oslo Børs, STOXX 600 og Nikkei så langt i august.

Callahan mener overbevisningen er lav, men lener seg fortsatt mot Bull-leiren, og hevder at 19.500-nivået til Nasdaq er «lettere» å oppnå i dag enn tidligere mot slutten av juni/starten av juli, drevet av positive bedriftskommentarer (Walmart og Cisco) og makroøkonomiske faktorer (jobless claims og detaljhandel). Han gjentar at porteføljen bør være godt diversifisert og påpeker at investorer har vært nesten like ivrige etter å finne aksjer som ikke er relatert til AI/Capex-narrativet.

Les også Goldman Sachs: En av de mest kaotiske ukene Flere hos Goldman har delt sine refleksjoner fra forrige uke, som ifølge dem var en av de mest kaotiske på lenge.

Ingen resesjon i sikte

Etter payroll-tallene fra 2. juli økte Goldman sannsynligheten for resesjon over 12 måneder fra 15 til 25 prosent, men nedjusterer nå til 20 prosent etter at detaljhandelssalg og jobless claims viser ingen tegn til resesjon.

«I den nåværende syklusen har flere mindre økonomier – inkludert Canada – allerede sett betydelige økninger i arbeidsledigheten på 1 prosent, uten å falle i resesjon.»