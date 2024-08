Warren Buffetts Berkshire Hathaway har nylig gått inn i en ny aksje, etter at det i forrige uke ble avslørt at de har fått en eierandel i skjønnhetsforhandleren Ulta Beauty, melder CNBC.

I papirer sendt inn til det amerikanske finanstilsynet i forrige uke kommer det frem at det Omaha-baserte konglomeratet har investert 266 millioner dollar i skjønnhetsforhandleren. For det får Buffett og co en eierandel på 1,43 prosent i selskapet.

FALLENDE ETTERSPØRSEL: 2024 har vært et tungt år for Ulta Beauty, men nå satser Warren Buffett og Berkshire på at etterspørselen etter skjønnhetsprodukter vil ta seg opp. Her fra en butikk i Queens i New York. Foto: Bloomberg

Buffett-løft

Mange ser på kjøpet som et klassisk verdikjøp etter at Ulta Beauty har falt kraftig på børsen i år på grunn av dalende etterspørsel og sterkere konkurranse. I etterkant av Berkshire-kjøpet har aksjen steget nesten 15 prosent.

Det er likevel et stykke igjen til de tidligere høydene til skjønnhetsforhandleren. Aksjen falt først 26 prosent i andre kvartal, før det falt ytterligere 15 prosent i tredje kvartal, da selskapet advarte om at fallende etterspørsel blant skjønnhetsprodukter.

Til sammen hadde aksjen falt 34 prosent i 2024, og ble handlet til 12 ganger terminfortjeneste ifølge FactSet, da Berkshire gikk inn i aksjen i forrige uke.

– Vi ser på denne utviklingen som en tillitserklæring for selskapets langsiktige utsikter og en ytterligere validering av Ultas betydelig rabatterte verdivurdering, skriver Oppenheimer-analytiker Rupesh Parikh i et notat.

Oppenheimer oppdaterte onsdag sin rapport om skjønnhetsforhandleren og satte da kursmålet på 450 dollar pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 19 prosent fra fredagens sluttkurs.

Les også Goldman Sachs: En av de mest kaotiske ukene Flere hos Goldman har delt sine refleksjoner fra forrige uke, som ifølge dem var en av de mest kaotiske på lenge.

Betydelig rabatt

Gjennomsnittlig kursmål for selskapet blant 33 analytikere som Bloomberg har hentet inn informasjon fra, ligger på 466,62 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på 23,5 prosent. De mest optimistiske analytikerne er fra JP Morgan og Deutsche Bank, som har satt kursmålet på henholdsvis 544 og 552 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en oppside på henholdsvis 44 og 46 prosent.

– Jeg kan ikke tro hvor billig Ulta er blitt, og dette er et selskap som øker inntektene i 20 prosent-området ... det har bare snublet litt, sier Stephanie Link, investeringsstrateg og porteføljeforvalter i Hightower Advisors til CNBCs «Squawk Box».



– Jeg har aldri vært i stand til å eie Ulta fordi det alltid har vært så dyrt, men den har virkelig falt, legger hun til.

På grunn av kjøpets og selskapets størrelse er det mange som antar at det er Buffetts løytnanter Ted Weschler og Todd Combs som står bak kjøpet i Ulta. De to forvalterne, som deler samme investeringsfilosofi som Buffett, kontrollerer omtrent 15 milliarder dollar hver av Berkshires aksjeportefølje, som er verdt godt over 300 milliarder dollar.