Trump Media med ny bunnotering

Det sosiale medieselskapet Trump Media & Technology gikk på børs for fem måneder siden på Nasdaq-børsen. På morgenkvisten under mandagshandelen falt aksjekursen til rekordlave nivåer, melder Financial Times.

Trump-aksjen falt til 22,26 dollar pr. aksje, et fall på 72 prosent fra toppen i mars. Den tidligere bunnoteringen lå på 22,55 dollar fra april.



I august la selskapet frem kvartalstall. Trump Media rapporterte inntekter på 837.000 dollar for de tre månedene fra april til juni. Dette utgjør en nedgang på 30 prosent fra samme periode i fjor.

Samtidig forbedret medieselskapets nettoresultat seg fra et tap på 22,8 millioner dollar i 2022, til et tap på 16,4 millioner dollar i 2023.