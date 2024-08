Kina-utsikter sender oljeprisene ned

Oppgangen i oljeprisen etter markedsuroen i tidlig august kan snart være over, melder Dagens Industri.

Fallet i oljeprisen skyldes forventninger om en svakere etterspørsel fra Kina. Dette ble nevnt i Opecs månedsrapport forrige uke og ble også understreket som hovedårsak til dagens prisfall av Financial Times. Avisen påpekte også at den svekkede etterspørselen fra Kina overskygger bekymringene knyttet til uroen i Midtøsten.

Spotprisen på Brent-olje fra Nordsjøen er klokken 21.40 ned 2,5 prosent til 77,63 dollar per fat, mens den amerikanske WTI-oljen faller 2,97 prosent til 74,37 dollar.

Uro i Midtøsten

Mandag kveld aksepterte Israels statsminister Benjamin Netanyahu en våpenhvileplan for Gaza, foreslått av USA, ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken. Likevel ble det kort tid etter meldt at Israel hadde gjennomført et angrep øst i Libanon. På tross av disse hendelsene fortsatte oljeprisene å falle.