Sverige - mot kollaps på arbeidsmarkedet

– Statistiska centralbyrån, SCB, regner med at befolkningen de neste ti årene kommer å øke med 25.000 pr. år. Tidligere prognoser antydet en vekst på hele 50.000. Med andre ord snakker man om en halvering fra tidligere anslag. Og av de 25.000 er over 20.000 over 80 år. Så det blir ikke akkurat den store veksten i arbeidstilbudet kommende år, uttalte nylig Swedbanks prognosesjef, Andreas Wallstöm, til Dagens Industri.

Uttalelsene til den svenske næringslivsavisen kom etter at SCB, tilsvarende vårt eget Statistisk sentralbyrå, i en ny rapport spår en drastisk nedjustering av arbeidstilbudet i Sverige. Selv regner Swedbank med at det kommer til å øke med 13.000 pr. år frem mot 2034. Det kan sammenlignes med en vekst på 60.000 pr. år gjennom den siste tiårsperioden. – Det ligger dermed an til en enorm nedgang. Automatisering, bedre integrering og at folk står lengre i jobb kan bare delvis kompensere for det man nå ser konturene av. Myndighetene må derfor legge opp til økt arbeidsinnvandring fra land utenfor EU, for i unionen har mange økonomier et enda større problem rundt dette enn det Sverige har, sier Wallström videre. Og råder myndighetene til å åpne kontor i India for mer systematisk å kunne lokke til seg flere indiere – som han mener ofte er velutdannede og behersker engelsk godt – til Sverige.

Også i regjeringens nylig fremlagte Perspektivmelding, som Finansdepartementet legger frem hvert fjerde år, ser man tilsvarende utviklingstrekk som SCB tegner opp. For en av hovedutfordringene det pekes på i meldingen, er at samfunnet får en stadig økende andel eldre og færre yngre. Det medfører at det blant annet blir behov for drøyt 180.000 flere personer i helse- og omsorgssektoren frem mot 2060.