Rentenytt preger børsene i Asia

I Japan stiger Nikkei 2,00 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,17 prosent.

Fra Kina meldes det at den ettårige referanserenten LPR (loan prime rate) holdes uendret på 3,35 prosent. Det samme gjør den femårige referanserenten, som ligger på 3,85 prosent.

Ettårig LPR fungerer som styringsrente for de fleste bedriftslån, mens femårig LPR gjør det samme for boliglån.

Shanghai Composite i Kina faller tirsdag morgen tilbake 0,98 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,36 prosent, mens Kospi i Sør-Korea klatrer 0,81 prosent.

Den australske sentralbanken har tirsdag lagt frem referat fra sitt augustmøte. Der ble styringsrenten holdt uendret på 4,35 prosent, men Reserve Bank of Australia bemerket at inflasjonen lå «over målet» og «var vedvarende».

I referatet trekkes det ifølge CNBC frem at styremedlemmene vurderte å heve renten, men besluttet å holde den uendret ettersom nøkkeltallene som hadde kommet siden forrige møte «ikke var tilstrekkelig til å rettferdiggjøre en endring i pengepolitikken». Det advares imidlertid om at det er usannsynlig at renten vil bli redusert på kort sikt.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,14 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,34 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 0,60 prosent.