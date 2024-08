Argentina gir håp for Archer

I en analyse fra SEB skriver analytiker Kim André Uggedal at sterk vekst i det britiske P&A-markedet og en mulig oppgang i Argentina støtter veksten for Archer, som allerede har en solid ordrebeholdning på 2,5 milliarder dollar. En bedring i Argentina kan muliggjøre et strategisk salg av selskapets landboringsvirksomhet, som ifølge Uggedal er priset til en begrenset verdi i dagens aksjekurs. Han opprettholder sin kjøpsanbefaling med et kursmål på 43 kroner, nedjustert fra 43,75 kroner.

Analysefakta Aksje: Archer Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 43 (43,75)

Uggedal peker på flere lovende utviklinger i Argentina, inkludert den nye RIGI-loven som gir skatteinsentiver for olje- og gassinfrastrukturinvesteringer og for internasjonale operatører som importerer rigger for å møte økt etterspørsel i Vaca Muerta. Dette skal kunne forbedre Archers operative situasjon i landet og potensielt føre til et strategisk salg av landboringsdivisjonen.

Videre oppjusterer Uggedal estimatene for driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) i 2025 og 2026 med henholdsvis 8 prosent og 12 prosent, basert på nylige oppkjøp som styrker Archers virksomhet, inkludert innen fornybar energi.

