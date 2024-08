Helseaksje stiger markant på en nervøs børs

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 falt 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 21.01: Utover ettermiddagen har S&P 500 falt 0,11 prosent og Nasdaq er ned 0,16 prosent, mens Dow Jones faller 0,17 prosent.

S&P 500 har steget åtte dager på rad – en seiersrekke for historiebøkene om den skulle fortsette noen dager til. I tirsdagens morgenrapport fra Nordnet minner analytiker Roger Berntsen om at den lengste seiersrekken i historien for S&P 500 er 14 dager, og denne fant sted i mars/april 1971.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,84 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,9 prosent til 15,08.

Forventer rentekutt

Denne uken arrangeres den årlige konferansen i Jackson Hole, hvor sentralbanksjef Jerome Powell skal tale på fredag.

«Markedet har en klar forventning om at Powell vil gi grønt lys for rentekutt i september, selv om det er tvil om at han vil være veldig konkret på størrelsen på det kommende kuttet, samtidig som også veksten i amerikansk økonomi stadig ser ut til å holde seg noe over trend», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Eli Lilly

Eli Lilly, hovedkonkurrent til Novo Nordisk, har publisert en studie om Zepbound-medisinen som inneholder tirzepatid. Ifølge CNBC viser det seg at Zepbound-behandlingen reduserer risikoen for diabetes med 94 prosent hos overvektige personer sammenlignet med placebo-pasienter.

Eli Lilly-aksjen er nå opp 2,8 prosent.