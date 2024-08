Eli Lilly, hovedkonkurrent av Novo Nordisk, har publisert en studie om Zepbound-medisinen. Zepbound inneholder tirzepatid, i motsetning til semaglutid som også brukes i GLP-1-behandling.

94 prosent redusert risiko

Det viser seg at Zepbound-behandling reduserer risikoen for diabetes med 94 prosent hos overvektige sammenlignet med placebo-pasientene.

Studien varte i 176 uker, eller tre år, og inkluderte 1.032 pasienter som mottok medisinen.

Vektnedgangen for de som fikk 15 milligram dose var i snitt 22,9 prosent, mens nedgangen i placebo-gruppen var på 2,1 prosent.

«Disse hovedresultatene gir bevis for redusert risiko for utvikling av type 2-diabetes og langsiktig opprettholdelse av vekttap med tirzepatid hos voksne med prediabetes og fedme eller overvekt,» heter det i børsmeldingen.

Må overbevise forsikringsselskaper

Både Novo Nordisk og Eli Lilly utfører studie etter studie for å bevise at vekttapsmedisiner er verdt å dekke for forsikringsselskaper, skriver Bloomberg.

Wegovy-medisinen fra Novo viste nylig at den reduserte risikoen for hjerteinfarkt og slag med 20 prosent, og at diabetesrisikoen falt med 70 prosent hos pasienter med hjertesykdom og fedme.

Eli Lilly er midt i en femårsstudie som undersøker om Zepbound kan redusere dødsfall og sykdom hos pasienter med fedme. Resultatene skal tidligst være klare i 2027.

Eli Lilly-aksjen stiger 1,7 prosent til 937,74 dollar i førhandelen på New York-børsen, mens indeks-futures er stort sett flate. Novo stiger 0,5 prosent til 135,94 dollar.