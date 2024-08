Industriselskapet Cambi la frem tall for andre kvartal tirsdag ettermiddag. Omsetningen endte på 306 millioner kroner, opp fra 238 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette tilsvarer en økning på 29 prosent.

EBITDA-resultatet endte på 82 millioner kroner, noe som også var betydelig over 64 millioner kroner fra fjoråret. Ordreboken er nå på 1,48 milliarder kroner, den har vokst med over 400 millioner kroner på ett år, ettersom at den i andre kvartal i fjor var på 1,042 milliarder kroner. Ordreinngang var på 63 millioner kroner i kvartalet.

Adm. direktør Eirik Fadnes i Cambi sier følgende i rapporten. «Vi er utrolig stolte over å ha oppnådd betydelig milepæl for dette kvartalet, og overgikk for første gang i Cambis historie én milliard kroner i inntekter over en rullerende tolvmåneders basis. Prestasjonen er et vitnesbyrd om teamets harde arbeid på bakgrunn av en positiv langsiktig trend for vår bransje. Dette kvartalets solide økonomiske resultater demonstrerer vår evne til å utføre effektivt når vi fortsetter aktivt å konvertere ordreboken vår til inntekter og oppfylle våre kundeforpliktelser.»