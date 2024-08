Atlantic Sapphire har bare i år dundret ned 75 prosent på børs. Aksjen har vært et mareritt for aksjonærene, og utfordringene ser ikke ut til å være over for det Miami-baserte landbaserte oppdretteren.

Nå har selskapet sett seg nødt til å hente mer penger – og det til kraftig rabatt, kommer det frem i en børsmelding fra selskapet tirsdag kveld.

Visse eksisterende aksjonærer, deriblant Nordlaks og Petter Stordalens Strawberry, har garantert for 60 millioner dollar til en kurs på 0,10 kroner pr. aksje. Til tross for et stygt fall på 16,4 prosent til 4,1 kroner på Oslo Børs tirsdag, er det fortsatt ikke i nærheten av det det nå hentes penger for – en rabatt på skyhøye 97,6 prosent.

Provenyet er, sammen med eksisterende kontantbeholdning, anslått til å finansiere investeringer og drift for å oppnå positiv EBITDA for fase 1-drift, som for tiden er estimert til fjerde kvartal neste år.

I tillegg til den garanterte emisjonen har selskapet sikret et konvertibelt lån på 20 millioner dollar rettet mot nest største aksjonær Condire og også potensielt Nordlaks.

Tapte over 500 millioner

Arctic Securities og DNB Markets er engasjert som rådgivere.

30. juli kom Arctic Securities-analytikerne Christian Olsen Nordby og Kristoffer Haugland med en sektoroppdatering på laks. Da ble kursmålet i Atlantic Sapphire satt ned fra 20 til 10 kroner aksjen.

– Det er viktig å presisere at kursmålet på Atlantic Sapphire er på 12-måneders sikt, og vi antar at selskapet må hente penger før det, og etter en kapitalinnhenting tror vi at det kan være et attraktivt case, sa de til Finansavisen.

Selskapet tapte 52 millioner dollar etter skatt i første halvår i år, tapet steg fra i overkant av 48 millioner dollar i samme periode i fjor. Omsetningen endte på rett i overkant av 11 millioner dollar, opp fra rundt 8 millioner dollar i fjor.

Det kommer frem i rapporten at selskapet har utfordringer med for mange fisk i tankene i forhold til fôrkapasiteten deres.

Som en konsekvens av lave inntekter i første halvår, og behovet for å forbedre ytelsen til anlegget gjennom å fjerne flaskehalser og øke fôringskapasiteten, henter selskapet nå penger, heter det i rapporten.

Store planer

Da Atlantic Sapphire gikk på børs i 2018, var det store planer som ble presentert for investorene. I noteringsdokumentet, samt den første halvårsrapporten, ble det presentert at selskapet skulle være i såkalt stabil produksjon i første utbyggingsfase ved oppdrettsanlegget i USA i løpet av tredje kvartal 2020.

I tillegg ble det lagt frem produksjonskapasiteter for de forskjellige utbyggingsfasene: 9.500 tonn i første fase, 30.000 tonn i andre fase, som skulle være ferdig i løpet av 2023, og 90.000 tonn i fase 3, ferdigstilt i 2026.

Senere i 2020 ble det lagt frem et veikart med slaktevolumer, fra 5.000 tonn i 2020 til hele 220.000 tonn i 2031. Til sammenligning slaktet Mowi, verdens største oppdretter, 464.000 tonn i 2022.