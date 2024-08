John Fredriksens riggsatsing ansetter ny adm. direktør

Arne Jacobsen tar over som ny adm. direktør i John Fredriksens riggsatsing Northern Ocean. Han kommer fra posisjonen som adm. direktør i Orion, selskapet er et joint venture mellom Hayfin Capital og Transocean. Han har tidligere vært delaktig i Songa Offshore og Ocean Rig.

Styreleder i Northern Ocean har følgende å si om sin nye adm. direktør.

– Vi er svært glade for å ønske Arne Jacobsen velkommen som ny administrerende direktør i Northern Ocean Ltd. Med sin dype bransjeinnsikt, brede erfaring fra operasjonelle og kommersielle stillinger, kombinert med finansiell ekspertise, er han ideelt egnet til å videreutvikle selskapet, sier han.

Selv sier Jacobsen følgende om mulighetene han ser for Northern Ocean.

– Northern Ocean Ltd. eier to av de mest sofistikerte offshore-boreenhetene i bransjen, noe som gir et sterkt grunnlag for den fremtidige utviklingen av selskapet vokse selskapet og sikre sikker og effektiv drift av våre eiendeler med mål om å generere attraktiv avkastning for våre aksjonærer, sier han.